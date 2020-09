Contra depoimento presencial na PF, Bolsonaro nega busca por ‘privilégio’

Ao justificar o motivo de ter recorrido ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra o depoimento presencial no inquérito que apura interferências políticas na Polícia Federal (PF), o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, 17, que não quer “nenhum privilégio”, mas “tratamento rigorosamente simétrico” ao dado a outras autoridades em situações como essa.

O comentário foi publicado por Bolsonaro no Facebook, um dia depois de a Advocacia-Geral da União (AGU) protocolar recurso contrário à decisão do ministro do STF Celso de Mello, que obriga o presidente a prestar depoimento pessoalmente, no inquérito aberto após denúncias do ex-ministro Sérgio Moro sobre suposta interferência de Bolsonaro na Polícia Federal.

“Não se pede nenhum privilégio, mas, sim, tratamento rigorosamente simétrico àquele adotado para os mesmos atos em circunstâncias absolutamente idênticas em precedentes recentes do próprio STF”, escreveu Bolsonaro.

No recurso enviado pela AGU ao Supremo, o órgão pede para que o presidente possa fazer o depoimento por escrito ou que a PF espere até que o plenário do STF decida sobre a determinação do decano.