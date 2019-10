Contra desarticulação, governadores vão testar prestígio com bancadas

Alexandra Martins

Governadores do Sul, Sudeste e Nordeste têm falado da necessidade de se pacificar o País por meio de maior influência deles sobre o Legislativo, dado que se trata do Poder mais desprezado pelo chefe do Executivo. Os representantes das duas primeiras Regiões vão apostar na atuação direta com as bancadas do Congresso Nacional para destravar pautas, especialmente as de economia. Segundo afirma o governador do Espírito Santo ao Estadão, a ideia por trás do acercamento com parlamentares é de “lançar pontes” ao governo federal na tentativa de corrigir o que chamam de “erros” de articulação política.

O poder que os governadores exercem sobre bancadas do Congresso é tema de obras acadêmicas fundamentais da ciência política. José Antônio Cheibub, Argelina Figueiredo e Fernando Limongi já mostraram, em estudo de 2009 sobre o comportamento de voto dos deputados no período de 1998 a 2006, que as decisões desses parlamentares são mais sensíveis à posição de seus partidos, enquanto parte da coalizão de governo, do que a de seus Estados de origem. Assumem que a força dos governadores é incontestável, mas limitada. Apontam a forte centralização dos procedimentos legislativos, que diminui a capacidade do legislador de influenciar a legislação, como obstáculo a essa “ponte” que os governadores do Sul e Sudeste, por exemplo, desejam estabelecer.

“A posição institucional dos governadores não é suficiente para lhes permitir minar as políticas do governo federal, já que o governo pode lançar mão de outros mecanismos institucionais para evitar que isso ocorra. A organização do Congresso e o poder da agenda do Executivo são capazes de neutralizar o efeito paralisante do alto número de aparentes veto players no sistema brasileiro”, dizem os estudiosos.

Como o presidente Jair Bolsonaro desqualifica o Legislativo, e praticamente não tem uma oposição dentro do Congresso, não é possível prever o comportamento de votos dos legisladores. A taxa de fidelidade dos partidos ao governo federal, porém, é hoje de 75%, conforme analisou a ferramenta Barômetro do Estadão. Há analistas que afirmam que a desarticulação política não é “erro”, mas escolha.