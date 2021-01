Contra placar de traições, Paulo Câmara grava vídeo de apoio a Baleia

A guerra por votos entre os candidatos à presidência da Câmara Arthur Lira (PP-PI), apoiado por Jair Bolsonaro, e Baleia Rossi (MDB-SP), do bloco de Rodrigo Maia (DEM-RJ), está na fase mais bélica para evitar defecções dos dois lados. Ontem, o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB), gravou um vídeo de apoio a Baleia. Seu partido, oficialmente, apoia o emedebista, mas há indícios de traições que fazem Lira contabilizar a seu favor ao menos 16 dos 31 deputados contra a posição partidária.

Os rachas têm trazido também desgaste a Maia, que viu anteontem o presidente nacional do DEM, ACM Neto, se reunir com Lira. A agenda alimentou críticas do desafeto Flávio Bolsonaro (Republicanos-SP) ao acusar o presidente da Câmara de mentir na sua previsão sobre os votos da bancada do Rio na disputa pelo comando da Câmara. Ele disse que Maia “está ferrando o DEM” nessa disputa.

A motivação do clã Bolsonaro, que inclui críticas do deputado Eduardo Bolsonaro, é o temor de abertura de um pedido de impeachment no apagar das luzes do mandato do democrata, bem como o cálculo de uma eventual derrota na eleição do dia 1 de fevereiro para um candidato apoiado pela oposição. O filho do presidente afirma que Maia “atrasou o Brasil” e que votar em Baleia é “persistir no erro”.

Deputados do PSB, como Alessandro Molon, têm dito que o partido não vai decepcionar Baleia.