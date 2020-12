Contra trabalho da Câmara em janeiro, Lira ataca Maia

O deputado Arthur Lira (PP-AL), candidato à presidência da Câmara, não está satisfeito com as investidas do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), em prol de que os parlamentares renunciem a parte do recesso e trabalhem em janeiro.

Pelo Twitter, Lira disse que Maia quer que os deputados trabalhem no período para favorecer seu “projeto pessoal de sucessão”. Na última sexta, 18, ainda sem definir candidato, Maia fechou aliança com 11 partidos para disputa pela sua sucessão na Casa.

“Nos últimos anos, a pauta foi de @RodrigoMaia e não da Câmara. E agora, no apagar das luzes, e para dar tempo para articular um projeto pessoal de sucessão, ele volta a querer impor sua vontade”, escreveu Lira.

E seguiu: “Centenas de deputados têm compromisso em suas bases e já fizeram suas agendas – percorrendo os municípios e já iniciando o diálogo com os novos prefeitos eleitos. Boa parte do que está parado poderia ter sido votada, por entendimento do colégio de líderes. Coisa que não aconteceu”, comentou.