Contrariado com aliança do PDT, Gadêlha apoia Marília

O deputado federal Túlio Gadêlha (PDT-PE) indicou apoio, no final de semana, à candidata do PT à prefeitura de Recife, Marília Arrares, mas seu partido forma chapa com o candidato João Campos (PSB). Marília e Campos se enfrentam novamente no segundo turno das eleições na capital pernambucana.

Segundo o parlamentar, que foi preterido enquanto postulante ao cargo majoritário, o PDT “errou em blefar”, em referência à posição do partido de não lançar candidato próprio na cidade para formar chapa com o PSB na posição de vice.

Gadêlha passou por um constrangimento nas redes sociais após ser desmentido por um assessor parlamentar. O deputado afirmou que seu chefe de gabinete fora procurado pelo PSB local para “negociar o seu silêncio”, mas o enredo foi contestado pelo funcionário como “algo que nunca aconteceu”.

Obrigada por estar do nosso lado, Túlio! A gente tá mais perto do que nunca de virar essa página aqui ❤️ — Marília Arraes (@MariliaArraes) November 22, 2020

Meu chefe de gabinete foi procurado pela coordenação da campanha do PSB no Recife. Disse que eles estavam querendo “negociar o meu silêncio” nesse segundo turno. Dá pra acreditar?! Me senti testemunha de um crime. Crime mesmo foi o que eles fizeram nesses últimos anos no Recife. — Túlio Gadêlha (@tuliogadelha) November 22, 2020