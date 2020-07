Controladoria vê irregularidades em 99,47% dos contratos da Saúde do RJ

Relatório elaborado pela Controladoria-Geral do Rio de Janeiro aponta risco de irregularidade em 99,47% dos contratos assinados pela Secretaria de Saúde do Rio de Janeiro desde o início da pandemia. Todos os documentos auditados são referentes a compras e contratações para ajudar no combate ao novo coronavírus. O levantamento não é conclusivo.

Os contratos que acenderam alerta durante a análise somam R$ 1,48 bilhão. Sendo que, até o momento, o governo desembolsou R$ 189,7 milhões. O restante ainda não foi pago. Os apontamentos não se restringem à Secretaria de Saúde. As compras emergenciais feitas por outras pastas durante a pandemia também estão sob suspeita. Nesses casos, a Controladoria comunicou riscos em 90,91% dos contratos, sem especificar quais são os órgãos de governo responsáveis pelas despesas, de acordo com o Broadcast Político.

A nota de levantamento da Controladoria foi encaminhada ao Tribunal de Contas do Estado, à Assembleia Legislativa, ao Ministério Público do Rio de Janeiro e ao Tribunal de Justiça fluminense.

As suspeitas de fraudes na saúde do Rio de Janeiro já levaram a Polícia Federal a deflagrar a operação Placebo, que atingiu o governador Wilson Witzel (PSC-RJ), em maio. No mês seguinte, o superintendente de Saúde do Estado, Carlos Frederico Verçosa Duboc, foi preso.