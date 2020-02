Coordenador da Embratur narra vídeo disparado por Bolsonaro

Equipe BR Político

Na última terça-feira, 25, a editora do BRP, Vera Magalhães, revelou que Jair Bolsonaro disparou dois vídeos no Whatsapp convocando para ato anti-Congresso e em sua defesa. O colunista do O Globo, Lauro Jardim, publicou nesta manhã de sexta, 28, que o locutor de um dos vídeos é o coordenador-geral de publicidade e propaganda da Embratur, Silvio Santos Nascimento.

“Dia 15.3 vamos mostrar a força da família brasileira. Vamos mostrar que apoiamos Bolsonaro e rejeitamos os inimigos do Brasil. Somos sim capazes, e temos um presidente trabalhador, incansável, cristão, patriota, capaz, justo, incorruptível”, narra o coordenador. Silvio assumiu o cargo por nomeação do presidente que transformou, em dezembro, a Embratur em uma agência, fazendo o orçamento da autarquia ir de R$ 35 milhões anuais para R$ 480 milhões, lembra o colunista.