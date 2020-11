Copom: ‘Incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual’

A ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) trouxe à tona todas as incertezas sobre o ritmo de recuperação da economia diante do cenário da pandemia do coronavírus. A reunião decidiu manter a taxa Selic em 2,00%, mas as dúvidas sobre o futuro da economia estão mais elevadas do que calculava anteriormente.

“No cenário externo, a forte retomada em alguns setores produtivos parece sofrer alguma desaceleração, em parte devida à ressurgência da pandemia em algumas das principais economias”, cita a ata.

Uma das preocupações é com a diminuição dos mecanismos criados pelo governo para tentar minimizar o impacto da pandemia, como é o caso do pagamento do auxílio emergencial, previsto para terminar no fim do ano. Mas a ata ressalta que essas incertezas ainda não tornaram negativa a situação para economias como a do Brasil.

“Há bastante incerteza sobre a evolução desse cenário, frente a uma possível redução dos estímulos governamentais e à própria evolução da Covid-19. Contudo, a moderação na volatilidade dos ativos financeiros segue resultando em um ambiente relativamente favorável para economias emergentes”.

A preocupação do Copom também aparece na diferença de capacidade de reação dos setores produtivos do País.

“Em relação à atividade econômica brasileira, indicadores recentes sugerem uma recuperação desigual entre setores, similar à que ocorre em outras economias. Os setores mais diretamente afetados pelo distanciamento social permanecem deprimidos, apesar da recomposição da renda gerada pelos programas de governo. Prospectivamente, a incerteza sobre o ritmo de crescimento da economia permanece acima da usual, sobretudo para o período a partir do final deste ano, concomitantemente ao esperado arrefecimento dos efeitos dos auxílios emergenciais”, destaca a ata.