Coronavac tem 78% de eficácia, diz governo de São Paulo

A Coronavac, vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, tem 78% de eficácia, de acordo com o governo de São Paulo.

A taxa de 78% foi registrada na redução de casos leves e/ou que exigiram atendimento ambulatorial. Já para casos moderados, graves e/ou que exigiram internação hospitalar, a proteção foi de 100%, segundo informou o Estadão.

A promessa do governo paulista e do Butantan é que, ainda hoje, seja solicitada à Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a autorização para uso emergencial do produto.

Mais detalhes serão anunciados daqui a pouco, em coletiva de imprensa às 12h45.