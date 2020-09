Coronavac teve eficácia de 98% na imunização, diz governo de SP

O governador de São Paulo, João Doria, informou em coletiva nesta quarta-feira, 23, que resultados de estudos na China com mais de 50 mil pessoas da coronavac, vacina desenvolvida pela Sinovac em parceria com o Instituo Butantã, tiveram 98% de eficiência na imunização. Segundo o governador, o Estado terá 60 milhões de doses do imunizante até fevereiro.

De acordo comos dados apresentados, 94,7% dos voluntários não tiveram efeitos adversos e os cerca de 5,3% que tiveram apresentaram efeitos colaterais de baixa gravidade. Segundo Doria, na maioria dos casos o efeito era a dor no local da vacina. O imunizante está sendo testado em 9 mil voluntários da área da Saúde no Brasil. Até o final do mês, todos devem ter recebido a segunda dose.

O governador afirmou ter recebido a informação durante a coletiva de que o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, autorizou a liberação pelo governo federal da primeira parte do recurso solicitado para ampliar a produção da vacina no Instituto Butantan, de R$ 80 milhões. Doria afirmou que o secretário de Saúde do Estado, Jean Gorinchteyn, esteve em reunião com o ministro na manhã desta quarta. No mês passado, o governo paulista oficializou a demanda de R$ 1,9 bilhão ao governo federal. O valor anunciado hoje corresponde a pouco mais de 4% do total solicitado.

Doria repetiu que as primeiras 5 milhões de doses chegarão ao Instituto Butantan em outubro. Segundo o governador, até 31 de dezembro o Estado receberá 46 mi de doses e até 28 de fevereiro de 2021, 60 milhões, o suficiente, segundo ele, para imunizar toda a população do Estado.