Coronavírus: 2 aviões da FAB decolam hoje para buscar brasileiros na China

Às 12h desta quarta-feira, 5, dois aviões da FAB vão decolar de Brasília para buscar os brasileiros que estão em Wuhan, epicentro do surto de coronavírus na China. A lista preliminar de repatriados feita pelo Ministério das Relações Exteriores inclui um total de 29 pessoas, sendo 24 brasileiros e 5 chineses, que são cônjuges ou pais dos cidadãos resgatados. No grupo estão também 7 crianças.

As duas aeronaves da FAB fazem escala em Fortaleza, Las Palmas (Espanha), Varsóvia (Polônia) e Urumqi (China) e devem chegar a Wuhan na próxima sexta-feira, 7. A previsão inicial de regresso das aeronaves é sábado, 8, com desembarque direto em Anápolis, onde ficarão em quarentena por 18 dias.

Ontem, a Câmara aprovou o projeto que prevê regras para quarentena e medidas de enfrentamento ao coronavírus. Com a aprovação, o texto seguirá para o Senado e deverá ser analisado hoje.

No final da noite de ontem o presidente Jair Bolsonaro usou o Twitter para agradecer e prestar solidariedade ao governo chinês. “Temos acompanhado os esforços da China para conter o surto do novo coronavírus. Agradecemos ao governo chinês pela assistência na operação de retirada de nossos cidadãos em Wuhan. O Brasil é solidário com a China no combate à epidemia, que representa desafio para todos”, escreveu.