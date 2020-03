Gustavo Zucchi

Novos números do Ministério da Saúde sobre o coronavírus. A pasta informou que agora são 34 casos confirmados no Brasil: são 19 infectados em São Paulo, oito no Rio de Janeiro e dois na Bahia. Minas, Distrito Federal, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Alagoas têm um caso cada. O ministério também informou que são 893 suspeitos em todo País de terem contraído a doença.