Equipe BR Político

Há casos de pessoas infectados pelo novo coronavírus em pelo menos 30 países. Até o momento, não há registro de casos na América Latina, nem na África, segundo a OMS. Até a manhã desta segunda-feira, 10, na China, pelo menos 40.195 mil pessoas foram diagnosticadas com o vírus. Ao menos 908 pacientes morreram, a maioria na província de Hubei, cuja capital é Wuhan, epicentro do surto do novo coronavírus.