Coronavírus atinge todas as regiões da China

Equipe BR Político

Nesta quinta-feira, 30, foi confirmado o primeiro caso de infecção por coronavírus no Tibete. Com esse avanço, todas as regiões da China apresentam ao menos um paciente contaminado.

Até o momento, 170 já morreram no país pelo coronavírus, que já infectou 7.736 pessoas em todo o mundo, em pelo menos outros 15 países. Não há registro de mortes fora da China. No Brasil, o Ministério da Saúde monitora nove casos suspeitos.

Como você leu no BRP, a OMS vai realizar uma nova reunião do seu comitê nesta quinta para analisar se será declarada situação de emergência global para o novo coronavírus