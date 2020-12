Novos dados do Ministério da Saúde mostram que o Brasil chegou a 181.835 mortes devido à covid-19 desde o início da pandemia. Nas últimas 24 horas, mais 433 vidas perdidas foram confirmadas. A pasta identificou também mais 25.193 novos infectados. O total de pacientes que tiveram a doença é de 6.927.145. O Brasil é segundo país com mais vítimas da doença, atrás dos Estados Unidos, e o terceiro em contaminados, com EUA e Índia a frente.