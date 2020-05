Coronavírus: Brasil é o 3º país com mais mortes entre presos

No mundo, ao menos 152 presos já morreram em decorrência do novo coronavírus. A informação é do Departamento Penitenciário Nacional (Depen) e foi verificada às 8h30 desta terça-feira, 5. No total, há registro de 7.259 presidiários contaminados.

Mais de 1/3 das mortes está nos Estados Unidos: 51, há 3.944 casos confirmados de covid-19 entre os presos. O país possui a maior população carcerária do mundo. O Brasil aparece em 3º lugar no ranking dos países com mais presidiários mortos em decorrência da doença. Fica atrás apenas de Reino Unido (15).

Atualmente, o Brasil registra 13 óbitos e casos confirmados entre presos.