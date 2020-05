Coronavírus: Brasil supera meio milhão de casos e chega a 29.314 mortes

O Brasil atingiu a marca de meio milhão de contaminados pelo novo coronavírus. De acordo com atualização do Ministério da Saúde, o País tem 514.849 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número representa 16.409 diagnósticos registrados nas últimas 24h. O número de mortes chegou a 29.314, com 480 novos óbitos registrados de ontem para hoje.

Com isso, em número de mortes pela covid-19, o Brasil está atrás apenas dos Estados Unidos (104.115), Reino Unido (38.571) e Itália (33.415), de acordo com monitoramento da Universidade Johns Hopkins.