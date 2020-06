Coronavírus: China registra 57 novos casos em 24h

A China registrou neste domingo, 14, recorde no aumento diário do número de casos do novo coronavírus dos últimos dois meses. Foram identificados 57 novos pacientes infectados, 36 deles em Pequim. O registro ocorre após o país ter fechado o maior mercado atacadista de alimentos na capital e ter bloqueado o acesso a 11 comunidades residenciais próximas para conter um novo avanço do surto.

Há cerca de três meses, as autoridades chinesas declararam que a doença estava controlada e iniciaram um processo de afrouxamento das medidas de isolamento social no País. Mas nesta semana, após 50 dias sem novos casos, os testes de diagnóstico em Pequim voltaram a dar positivo, de acordo com a Associated Press.