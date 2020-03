Coronavírus deve derrubar crescimento do Brasil, diz ONU

A agência das Nações Unidas para Comércio e Desenvolvimento (Unctad) calcula em US$ 2 trilhões a queda na receita global deste ano em razão dos impactos do coronavírus caso a proliferação do Covid-19 não seja barrada. Segundo relatório divulgado pelo órgão nesta segunda, 9, o crescimento global vai desacelerar para menos de 2,5% em 2020. Nos países emergentes, o impacto negativo seria de US$ 220 bilhões.

Os países mais afetados pelo novo vírus serão, segundo a Unctad, os exportadores de commodities, como o Brasil, cuja estimativa de crescimento feita pela ONU, antes de 2,2% para 2020, poderá cair pela metade se a propagação não for controlada. Se o surto acabasse hoje, o Brasil cresceria 1,5%.