Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 449 mortes em decorrência do novo coronavírus, totalizando 5.466 óbitos. No período, aumentou em 6.276 o número de casos. Com isso, o Brasil passa a ter 78.162 casos confirmados de covid-19.

As informações foram atualizados há pouco pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, durante audiência pública em sessão virtual do Senado.