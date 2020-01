Gustavo Zucchi

O coronavírus, que tem assustado o mundo após alto índice de contágio na China, deve ser tema de audiência pública no Senado logo no retorno do recesso legislativo. A senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA) vai propor na Comissão de Assuntos (CAS) Sociais da Casa a realização de um debate sobre as formas de prevenção do vírus. Ela quer debater as estratégias do governo federal para evitar que a doença se propague pelo Brasil.