Coronavírus faz surgir o ‘Lulodoria’

O combate à pandemia do coronavírus conseguiu colocar do mesmo lado duas das forças mais antagônicas da política brasileira recente. O ex-presidente Lula escreveu na noite de ontem que os governadores e prefeito têm feito o “trabalho mais sério nessa crise”, citando exemplo do governador João Doria (PSDB). “Chegamos ao ponto do Dória ter que mandar a PM invadir fábrica pra pegar máscara”, escreveu o petista no Twitter em referência ao confisco de 500 mil máscaras para profissionais de saúde de uma empresa de Sumaré (SP) na semana passada. Na resposta, o tucano reforçou haver “muitas diferenças” entre eles, mas que “agora não é hora de expor discordâncias”.

Por outro lado, como você tem lido aqui no BRP, o coronavírus já desfez alianças improváveis na política, como a do presidente Jair Bolsonaro com o governador Ronaldo Caiado.