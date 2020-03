Coronavírus mata 111 e contamina 3.914 pessoas no Brasil, diz Ministério da Saúde

De acordo com dados divulgados nesta tarde pelo Ministério da Saúde, a covid-19 matou 111 e contaminou 3.914 pessoas. Segundo os dados, 90% das vítimas fatais tinham acima de 60 anos e 84% apresentaram pelo menos um fator de risco, entre eles, cardiopatia, diabetes e pneumopatia. Até o momento, 61,4% das pessoas que morreram são do sexo masculino, totalizando 62 casos. Já mulheres representam 38,6% dos óbitos – são 39 pessoas. O maior número de mortes no País foi registrado na última quinta-feira, dia 26, quando 14 pessoas faleceram decorrentes da doença. Até as 15h deste sábado, quando os dados apresentados foram fechados pela pasta, 15.140 pessoas estavam hospitalizadas por causa da covid-19. Deste, 569 foram confirmados com a doença, informa o Estadão.