Equipe BR Político

De acordo com dados do Ministério da Saúde atualizados no sábado, 29, há dois casos confirmados de pacientes com Covid-19 no País e 207 casos suspeitos. Até aqui, 79 casos suspeitos de infecção pelo novo coronavírus foram analisados e descartados. São Paulo é o Estado com maior número de suspeitos, 91, além dos 2 casos confirmados. Até sexta, eram 182 casos suspeitos e apenas um confirmado.