Coronavírus: País tem 1.283 servidores federais contaminados

Balanço da Secretaria de Gestão e Desempenho de Pessoal (SGP) do Ministério da Economia (ME) divulgado na quarta-feira, 3, indica que ao menos 1.283 servidores públicos no âmbito do Poder Executivo Federal Civil estão contaminados pelo novo coronavírus.

Os dados foram colhidos entre os dias 25 a 29 de maio e apontam ainda que 52% dos servidores estão trabalhando em casa. Esses números não incluem a Rede de Ensino Federal (REF), formada por universidades, institutos e demais instituições de ensino federais.