Coronavírus: Peru ultrapassa marca de 100 mil casos

O Peru superou a marca de 100 mil casos confirmados da covid-19, de acordo com o monitoramento feito pela Universidade Johns Hopkins. Até às 8h30 desta quinta-feira, 21, 104.020 casos haviam sido registrados e 3.024 mortes em decorrência do novo coronavírus. Com isso, o país se tornou o segundo da América Latina em quantidade de pacientes infectados, atrás apenas do Brasil.

O Peru teve a confirmação do primeiro caso no início de março e está em isolamento até 24 de maio, em um esforço para diminuir o impacto da doença, que quase paralisou a economia local e deixou milhões desempregados. Para tentar reverter parte da crise econômica instaurada pela covid-19, no mês passado, o governo anunciou um pacote de US$ 25 bilhões (R$ 130 bilhões), o equivalente a 12% do PIB do país.