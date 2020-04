O Brasil registrou um novo recorde no número de infectados por coronavírus nas últimas 24h. Segundo boletim diário do Ministério da Saúde, foram 3.058 pacientes contaminados entre a última terça e esta quarta-feira. No total, são 28.320 casos no País ante os 25.262 registrados ontem. O antigo recorde aconteceu no dia 9 de abril, com 1.930 novos infectados. O número de mortes registrada manteve-se o mesmo, com 204 óbitos em um total de 1.736 pessoas mortas. O índice de letalidade é de 6,1%.