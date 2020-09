Coronel da PM é nomeado presidente do ICMBio

O governo nomeou, nesta terça-feira, 22, o coronel da Polícia Militar Fernando Cesar Lorencini para o cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). A indicação está publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje.

A efetivação de Lorencini no posto já era esperada, já que em 21 de agosto, o governo exonerou o coronel Giorge Cerqueira da presidência do órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, responsável pelo gerenciamento de unidades nacionais de conservação. Lorencini era Diretor de Planejamento, Administração e Logística do instituto desde abril de 2019 e atuava como presidente substituto desde a saída de Cerqueira. Para assumir o novo posto, Lorencini foi exonerado do cargo anterior.