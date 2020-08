Coronel é exonerado da presidência do ICMBio

O coronel Homero Cerqueira foi exonerado do cargo de presidente do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), de acordo com portaria publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, 21. O órgão tem como uma de suas principais atribuições a fiscalização de unidades de conservação federais.

O documento, que é assinado pelo ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto, não determina quem será o substituto na chefia do ICMBio. Cerqueira, que foi comandante da Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, estava no cargo desde abril de 2019.

Em nota enviada ao BRP, o Ministério do Meio Ambiente justificou que “a exoneração faz parte do processo de reestruturação dos órgãos ambientais federais.”