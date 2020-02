Coronel Nishikawa pode liderar PSL na Assembleia de SP

Equipe BR Político

A bancada do PSL na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) deve se reunir nesta tarde para definir seu próximo líder na Casa. Com o partido dividido em várias alas, o nome do deputado Coronel Paulo Nishikawa, de perfil moderado, surge como forte opção para liderar a bancada e reduzir essa fragmentação interna.

O PSL tem precisado administrar divisões internas no Congresso e em todos os Estados desde a decisão do presidente Jair Bolsonaro de sair do partido para fundar o Aliança Pelo Brasil. Como os dirigentes da nova legenda ainda estão recolhendo os apoios necessários para sua formalização, os deputados do PSL seguem esperando para definir se continuam ou não na sigla.

Em São Paulo, o Coronel Nishikawa tem seu perfil mais ponderado como um fator favorável para ser apontado como o próximo líder. A escolha do PSL será formalizada na próxima terça.