Coronel Tadeu diz que fica no PSL

Marcelo de Moraes

Com Jair Bolsonaro anunciando sua saída do PSL e fundação do Aliança Pelo Brasil, os parlamentares que formavam a base do ex-partido do presidente começam a definir seus rumos. O deputado federal Coronel Tadeu (SP) anunciou hoje que permanecerá no PSL, embora afirme que continuará “votando pelo Brasil e para o Brasil”.

“Fico no PSL. Como parlamentar, militar, e respeitoso aos princípios do governo Bolsonaro, continuarei votando pelo Brasil e para o Brasil. Nenhum partido, seja ele A ou B, fará eu mudar meus princípios e meu caráter”, escreveu o deputado na sua conta do Twitter.