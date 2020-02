Corpo de Adriano será transferido para IML do Rio

Equipe BR Político

Morto há cinco dias e hoje embalsamado em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, o corpo do ex-capitão Adriano da Nóbrega irá para o Instituto Médico Legal, no Rio de Janeiro. De acordo com decisão da Justiça estadual desta sexta, 14, o cadáver deve ser transferido em 24 horas. A mulher do ex-policial, Júlia Mello, foi quem pediu ao juiz a transferência do corpo, alegando que ele corre risco de se decompor, pois, segundo ela, está guardado em lugar inadequado, informa o Estadão. Ela e a irmãs do acusado de integrar grupo de milicianos do Rio das Pedras pediram à Justiça autorização para cremar o corpo, mas não conseguiram. Duas decisões judiciais proibiram a cremação do cadáver. Nesta sexta, a revista Veja trouxe fotos do corpo do ex-capitão “que reforçam suspeitas de que ele foi morto com tiros disparados à curta distância – o que contraria a versão oficial da polícia baiana”, informa a publicação.