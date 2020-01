Corregedor ‘a jato’ a favor de Deltan

Equipe BR Político

O procurador da República Deltan Dallagnol, chefe da Operação Lava Jato em Curitiba, passou o fim de ano com seis preocupações a menos na cabeça. Esse é o número de reclamações disciplinares arquivadas a mando do corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, que levou 20 minutos para tomar as decisões. Vejam quais: