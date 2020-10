Corregedor dá andamento ao processo contra Flordelis

O corregedor da Câmara dos Deputados, deputado Paulo Bengtson (PTB-PA), entregou, nesta quinta-feira, 1, ao presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), parecer favorável à continuidade do processo disciplinar que pode levar à cassação do mandato da deputada Flordelis (PSD-RJ), acusada de ser a mandante do assassinato do pasto Anderson do Carmo, seu marido.

Flordelis foi denunciada pelo Ministério Público do Rio de Janeiro como mandante do assassinato de Anderson, morto em junho do ano passado. Na semana passada, a parlamentar prestou depoimento, em que negou todas as acusações, à Corregedoria da Câmara por cerca de duas horas.

Na sequência, a Mesa Diretora vai decidir se envia o processo ao Conselho de Ética da Câmara, colegiado responsável por analisar a conduta dos parlamentares e recomendar a cassação. Cabe ao plenário, no entanto, decidir se a acusação de assassinato é ou não motivo para perda do mandato de deputada.