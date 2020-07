Corregedoria irá apurar conduta de Deltan por crítica a Toffoli

O corregedor nacional do Ministério Público, Rinaldo Reis Lima, abriu uma reclamação disciplinar para apurar a conduta do coordenador da força-tarefa da Lava Jato em Curitiba, Deltan Dallagnol, pelas críticas do procurador à decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, que suspendeu uma operação de busca e apreensão no gabinete do senador José Serra (PSDB-SP).

Deltan afirmou na terça que a decisão de Toffoli é “muito equivocada” e a considerou uma “solução casuísta que está equivocada juridicamente” nas redes sociais. “Se a moda pega, o mesmo argumento de Toffoli poderia ser utilizado contra buscas e apreensões em quaisquer lugares, pelo risco de prejuízo à atividade empresarial, judicial, advocatícia, ministerial etc., dignas de igual proteção, o que inviabilizaria a apuração de crimes”, escreveu o procurador.

A suspensão da operação determinada pela Justiça Eleitoral de São Paulo no gabinete de Serra no Senado foi justificada por Toffoli pelo risco de as provas colhidas na investigação incluírem objetos ligados ao exercício do atual mandato. O senador é investigado por suposto caixa 2 de R$ 5 milhões na campanha de 2014, quando não tinha mandato no Senado.

A abertura da apuração contra Deltan é mais um revés à Lava Jato em Curitiba, que depois de resistências, foi obrigada por decisão de Toffoli a apresentar dados e informações da operação à Procuradoria-Geral da República (PGR).