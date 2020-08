Correios em greve ‘por tempo indeterminado’

A Federação Nacional dos Trabalhadores em Empresas dos Correios e Similares (FENTECT) anunciou na noite de segunda, 17, que cerca de 100 mil trabalhadores dos Correios de todo o Brasil entraram em greve por tempo indeterminado por causa da “retirada de direitos, contra a privatização da empresa e negligência com a saúde dos trabalhadores em relação à covid-19”.

“A FENTECT junto aos sindicatos filiados tentam, desde o início de julho, dialogar com a direção dos Correios em torno da pauta de negociação. No entanto, além da empresa se negar a negociar, a categoria foi surpreendida desde o dia 1º de agosto com a revogação do atual Acordo Coletivo que estaria em vigência até 2021. Foram retiradas 70 cláusulas com direitos como 30% do adicional de risco, vale alimentação, licença maternidade de 180 dias, auxílio creche, indenização de morte, auxílio creche, indenização de morte, auxílio para filhos com necessidades especiais, em uma atitude desumana impedindo tratamentos diferenciados e que garantem melhor qualidade de vida, pagamento de adicional noturno e horas extras”, diz em nota.