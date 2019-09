Em greve, funcionários dos Correios são contra privatização

Equipe BR Político

A greve iniciada na noite de terça-feira, 10, pelos funcionários dos Correios é mais um indicativo de que o governo enfrentará resistência no plano de privatizar a estatal.

Os trabalhadores afirmam que o objetivo da mobilização é impedir a redução de salários e de benefícios e reafirmar a postura contra a venda, que ainda não tem um projeto, mas está no radar da secretaria de desestatizações do governo federal.

Na última semana, ao participar de um evento da oposição sobre privatizações, a ex-presidente Dilma Rousseff afirmou que a equipe econômica pretende transformar os Correios “numa grande Amazon”, em referência à gigante do e-commerce, com sede nos EUA, como você viu no BRP.