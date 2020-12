‘Corremos risco de perder R$ 3 bilhões para Educação’

O líder de Relações Governamentais do Todos Pela Educação, Lucas Hoogerbrugge, faz um aviso aos parlamentares. Caso o PL que regulamenta o Fundeb não seja aprovado já na próxima semana, o Brasil irá perder uma bolada que já está reservada para o setor graças a PEC que constitucionalizou o fundo. “Se a regulamentação do FUNDEB não for aprovada semana que vem corremos risco de perder 3 bilhões na educação”, afirmou. “Precisamos da mobilização do congresso e um acordo para votar o PL logo após a desobstrução da pauta (travada pela Lei de Cabotagem).”

Caso o Congresso não consiga aprovar uma regulamentação, caberia ao governo enviar uma MP. Ou então Estados e municipios ficariam sem os recursos. “Considerando o histórico do governo federal de atrapalhar o debate e de querer usar o Fundeb para driblar o teto de gastos (desviando dinheiro da educação), o risco é altíssimo”, disse a presidente da entidade, Priscila Cruz. “Caso o novo Fundeb não seja regulamentado, as regras antigas serão vigentes em 2021 e os 1.500 municípios mais pobres deixarão de receber 3 Bilhões de reais.”