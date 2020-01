Corrente no STJ para manter caso Marielle no Rio

Equipe BR Político

Ministros da 3ª Seção do Superior Tribunal de Justiça ouvidos pelo Estadão afirmaram à reportagem que a tendência na Corte é manter o caso Marielle com investigadores do Rio de Janeiro e, assim, negar o pedido de federalização das investigações sobre o assassinato da ex-vereadora do PSOL e do motorista Anderson Gomes. Conforme você leu aqui no BRP, o jornal revelou que o ministro Sérgio Moro subsidiou a Advocacia-Geral da União em parecer contra a federalização do caso. Em entrevista ao programa Roda Viva, na noite de segunda, 20, o titular da Justiça afirmou que a postura vai ao encontro do que reivindica familiares de Marielle.

“(Os familiares) Levantaram, de uma forma não muito justa, que a ideia de federalizar era para que o governo federal, de alguma forma, obstruísse as investigações, o que era falso. Foi o próprio governo federal, com a investigação na Polícia Federal, que possibilitou que a investigação tomasse o rumo correto”, afirmou ele na entrevista.