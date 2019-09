Correria para trocar chefe do Brasil na ONU antes de assembleia

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro não deverá estar acompanhado, como de praxe, do diplomata Mauro Vieira, atual chefe da missão do Brasil na ONU em Nova York, durante sua passagem pela cidade para participar da Assembleia-Geral da entidade, entre 22 e 25 de setembro. Vieira, que foi um dos chanceleres da gestão Dilma Roussef, deverá ser sabatinado antes pelo Senado para ocupar a Embaixada do Brasil na Croácia, informa a Folha. O Diário Oficial da União do dia 4 já traz publicado o encaminhamento de sua indicação para o posto. A sabatina dele deverá ser acelerada pelo presidente da Comissão de Relações Exteriores da Casa, Nelsinho Trad (PSD-MS). Para seu lugar, o nome mais cotado é do diplomata Ronaldo Costa Filho.