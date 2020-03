‘Correto seria renda mínima com suspensão dos contratos’

O líder do MDB no Senado, Eduardo Braga (AM), quer discutir antes um programa de renda mínima para somente depois falar de suspensão dos contratos de trabalho. Em vídeo, o emedebista defendeu a que a suspensão pode sim ser feita, mas respeitando uma ordem de prioridades. “O correto seria equacionar uma renda mínima, criar um mecanismo de financiamento para as empresas e manter a suspensão dos contratos por quatro meses. Assim, atenderíamos aquilo que o trabalho, os empresários e os brasileiros precisam, que é manter o mecanismo funcionando”, disse. O artigo da medida provisória do governo que trata da suspensão será revogado, como já avisou o presidente Jair Bolsonaro em suas redes sociais.