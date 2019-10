Gustavo Zucchi

A expectativa de parlamentares aliados a Luciano Bivar é que o corte na carne de dissidentes comece nesta quinta-feira, 10. As primeiras baixas devem ocorrer à tarde na liderança do PSL, especialmente de servidores indicados por deputados que criticaram a sigla na briga com o presidente Jair Bolsonaro. A perspectiva é de que 15 nomes sejam substituídos.

A ideia é “cortar onde não se vê”, mantendo inicialmente os deputados com cargos nas comissões para que uma guerra aberta não seja declarada.