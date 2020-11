Coser reage e empata na disputa em Vitória

Levantamento do Ibope, divulgado neste sábado, mostra a reação do petista João Coser na disputa pela prefeitura de Vitória com o Delegado Pazolini (Republicanos). A diferença, que era de seis pontos porcentuais a favor de Pazolini na pesquisa anterior, feita dia 23, desapareceu. Na ocasião, o candidato do Republicanos tinha 53%, enquanto o petista aparecia com 47%. Os dois estão empatados, agora, com 50%.

Nos votos totais, segue o equilíbrio com os dois candidatos empatados em 47%. Votos brancos e nulos são 5% e não sabe/não respondeu equivale a 3%.

Se Coser for eleito, sua vitória representará mais uma derrota para o presidente Jair Bolsonaro. Pazolini é próximo da ministra Damares Alves e faz parte do grupo que minimiza o impacto do coronavírus.