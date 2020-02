Costa: ‘Governo federal deve à Bahia mais de R$ 450 milhões’

Equipe BR Político

Dois dias após travar um duelo com o presidente Jair Bolsonaro em razão da morte do ex-capitão do Bope Adriano da Nóbrega, o governador da Bahia, Rui Costa (PT), levantou a bandeira da paz em direção ao Palácio do Planalto. Em vídeo publicado nesta noite de segunda, 17, ele pediu “paz” para governar e cobrou um repasse no total de R$ 450 milhões devido, segundo ele, pelo governo federal aos cofres da Bahia.

“Eu quero governar e trabalhar em paz, mesmo que não tenha apoio do governo federal. Se não pode e não quer me ajudar, me deixe trabalhar em paz. Estou dizendo se não quer ajudar porque o governo federal deve à Bahia mais de R$ 450 milhões. Não está credenciando hospitais novos que eu fiz. Só o ano passado, a Bahia deixou de receber mais de R$ 200 milhões em recursos que seriam para a saúde”, disse ele.