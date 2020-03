Costa lamenta 1ª morte na Bahia: ‘É guerra dura e cruel’

Um homem de 74 anos em tratamento de diálise é a primeira vítima fatal pelo coronavírus na Bahia, segundo informou a secretaria estadual de Saúde neste domingo, 29. Ele estava entubado em hospital privado de Salvador. O governador Rui Costa (PT) lamentou a morte pelo Twitter, reiterando sua preocupação com o efeito nocivo da pandemia de covid-19 no País: “Tenho repetido: É guerra dura e cruel”, escreveu Costa na rede. De acordo com dados de ontem do Ministério da Saúde, são 118 mortes e 3.904 casos confirmados em todas as unidades federativas do País em razão da doença.

TRISTE. A Bahia registrou o 1° óbito por coronavírus. Um homem de 74 anos q estava intubado há vários dias faleceu em hospital particular. Meus sentimentos de pesar aos familiares e amigos. Tenho repetido: É guerra dura e cruel. Vamos vencê-la com união, solidariedade e trabalho. — Rui Costa (@costa_rui) March 29, 2020