Costa sobre refrigeradores para vacina da Pfizer: ‘A Bahia tem’

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), rebateu o argumento do Ministério da Saúde de que o País não tem condições técnicas de adquirir a vacina da Pfizer, que exige refrigeradores de baixíssima temperatura para conservar o imunizante, em entrevista coletiva nesta quinta, 3. “O argumento de que algumas vacinas não podem ser utilizadas por causa da refrigeração é frágil. A Bahia tem refrigeradores e podemos adquirir mais para vacinar, se não todas as cidades, pelo menos nos grandes centros”, disse ele no encontro, acrescentando que só alguns municípios baianos não teriam infraestrutura para receber essa vacina.

Segundo ele, o governo federal deveria comprar vacinas de mais de um fabricante. “Nenhum Estado, nenhum município, pode comprar vacina se não tiver autorização da Anvisa. Se um ente privado, por exemplo, comprar vacina e começar a aplicar sem autorização, estará cometendo um crime. Por isso, não conseguimos entender o comportamento da Anvisa. Parece que está criando obstáculos adicionais. Na minha opinião, o Brasil não deveria escolher uma só vacina. Até porque é a concorrência que eventualmente vai reduzir o preço. Quanto mais você restringe, está contribuindo para aumentar o preço”, disse, conforme registra o jornal A Tarde.