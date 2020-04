Cota de sacrifício de servidores será de salários congelados

O ministro Paulo Guedes já chamou servidores de “parasitas”, mas hoje não defende que o funcionalismo tenha jornadas e salários cortados, a exemplo do que já ocorre no setor privado. No atual quadro de crise diante da pandemia do novo coronavírus, a cota de sacrifício seria a suspensão de reajustes e promoções dos servidores públicos federais. “Por atenção aos brasileiros, não peçam aumento por um ano e meio, contribuam com o Brasil”, disse ele nesta manhã ao lado do presidente Jair Bolsonaro. Guedes propõe que as suspensões entrem na negociação com o Senado de socorro a governadores e prefeitos. “Precisamos também que o funcionalismo público mostre que está com o Brasil, que vai fazer um sacrifício pelo Brasil, não vai ficar em casa trancado com geladeira cheia e assistindo a crise enquanto milhões de brasileiros estão perdendo emprego”, acrescentou o ministro.

O governo também aumentou de três para quatro meses o prazo de duração da ajuda financeira desde que haja contrapartida de suspensão dos reajustes salariais e promoções por dois anos. O projeto pode ser votado na quarta-feira, 29, mas ainda não há acordo fechado. “As negociações avançam mas ainda não se alcançou um texto de acordo”, disse o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra (MDB-PE) ao Broadcast Político.

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estipulou como um dos limites para as mudanças propostas pelo Senado o pagamento do salário dos servidores. “Não vamos falar que o texto da Câmara é o que precisa ir a sanção. Os senadores podem fazer mudanças. O que não podemos é ver, daqui a alguns dias, alguns Estados e municípios perdendo a capacidade de pagar salários dos servidores, até os atrelados ao enfrentamento do coronavírus”, afirmou nesta tarde.