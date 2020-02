Cotada para Ancine dirige festival ‘que fomenta valores da família’

Equipe BR Político

Veronica Brendler, diretora do Festival Internacional de Cinema Cristão, declarou em suas redes sociais estar a poucos passos de assumir uma das quatro diretorias da Ancine. “É gratificante ser indicada pelo Presidente Bolsonaro! Nosso nome foi aprovado em todo o processo, faltando apenas o Senado”, comemorou em seu Instagram. Veronica, que está à frente do festival que diz fomentar “os valores da família, responsabilidade social, cidadania, acessibilidade, inclusão social e digital, sustentabilidade”, finalizou dizendo que vai “lutar com todas as forças pelos valores da família.”

Entenda a configuração atual da Ancine

Como você leu no relatório do BRP da semana passada, a Ancine tem quatro diretorias, todas elas ocupadas hoje por nomes interinos, inclusive o diretor-presidente, que é o advogado Alex Braga. Dos quatro, apenas Braga foi sabatinado pelo Senado por ter ocupado antes cargo de diretor, mas ainda falta receber o aval da Casa caso seja efetivado como titular. Todo diretor de agência reguladora precisa passar pelo processo de sabatina no Senado. Os outros três nomes ocupam as cadeiras por serem servidores da casa, incluindo o pastor Edilásio Barra, mais conhecido como Tutuca.