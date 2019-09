Equipe BR Político

O subprocurador Antonio Carlos Simões Martins Soares entrou na disputa ao cargo máximo do Ministério Público Federal causando as mais diversas reações. Além da baixa representatividade de Soares na Procuradoria, segundo seus pares, o subprocurador já foi denunciado por falsidade pelo Ministério Público e o TRF-1 confirmou a denúncia, informa a Folha. Em 1995, ele teria falsificado a assinatura de um advogado. O caso, no entanto, prescreveu e Soares não foi julgado.