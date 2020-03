Cotado para vice de Covas ‘longe das radicalizações polarizadas’

O secretário de Cultura da Prefeitura de São Paulo, Alê Youssef, nega que sua saída do governo tenha relação com a possibilidade de ser vice na campanha pela reeleição do prefeito Bruno Covas (PSDB), mas escreve em sua despedida, marcada para o dia 20, na rede que “é uma decisão coletiva, alinhada com o Prefeito Bruno Covas e toda a equipe que chegou comigo à secretaria”. A data é quando termina o prazo legal de desincompatibilização para os integrantes do Executivo que pretendem disputar as eleições deste ano. Em textão no Instagram, ele afirma que segue “acreditando no caminho do centro democrático, longe das radicalizações polarizadas.”